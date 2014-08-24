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الافراج عن صحفي أمريكي مختطف في سوريا بجهود قطرية

24/8/2014

قالت مصادر للجزيرة إنه قد تم الإفراج عن الصحفي الأميركي بيتر ثيو كيرتس أحد الصحفيين المختطفين في سوريا وتم تسليمه إلى ممثل عن الأمم المتحدة. حيث أدت جهود قطرية إلى الإفراج عن الصحفي الأميركي.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد إن الصحفي الأمريكي ثيو كيرتس أطلق سراحه بعد خطفه في سوريا قبل عامين.

وقال كيري في بيان إن الولايات المتحدة ستستخدم "كل الأدوات الدبلوماسية والمخابراتية والحربية" المتاحة لها لضمان الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الآخرين المحتجزين في سوريا.

وكان بيتر ثيو كيرتس إختفى في سوريا بالقرب من الحدود التركية، حيث شُوهد آخر مرة في أنطاكيا في محافظة هاتاي التركية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012.

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