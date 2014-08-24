إحباط هجوم لتنظيم الدولة على مصفاة بيجي بالعراق

مصفاة نفط (Gett-أرشيف)

أعلنت السلطات العراقية الأحد إحباط هجوم نفذه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف على مصفاة بيجي العملاقة على بعد 220 كلم شمال بغداد هو الأول من نوعه منذ حوالي شهر ونصف.

وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "القوات الأمنية أحبطت اعتداء على مصفاة بيجي".

وقال عقيد في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن "مسلحي الدولة الإسلامية هاجموا مصفاة بيجي عند الساعة العاشرة من مساء الجمعة".

وأضاف أن الهجوم تم من ثلاث جهات لكن قوات الجيش الموجودة اشتبكت مع المهاجمين بدعم وإسناد من طيران الجيش وطائرات القوات الجوية".

وقد استمرت الاشتباكات حتى صباح الأحد بحسب المصادر أمنية.

ويعتبر هذا أول هجوم يشنه المسلحون على هذه المصفاة العملاقة بعد مرور حوالي شهر ونصف على آخر محاولة لاقتحامه.

وتشن قوات الجيش عمليات عسكرية متواصلة في محاولة لإعادة السيطرة، على تكريت والمدن الواقعة في شمالها.

وتقع مصفاة بيجي قرب مدينة تكريت "160 كلم شمال بغداد" مركز محافظة صلاح الدين، والتي يسيطر عليها مسلحون متطرفون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية منذ حوالي شهرين حين شنوا هجوما كبيرا في شمال البلاد تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة من شمال العراق.

وتزود مصفاة بيجي معظم المحافظات العراقية بالمنتجات النفطية، وتقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 600 ألف برميل يوميا.