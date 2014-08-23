قوات "فجر ليبيا" تحكم سيطرتها على مطار طرابلس

قالت قوات ما يعرف باسم "فجر ليبيا" في بيان أن الامارات ومصر متورطتان في هذا العدوان الجبان" في اشارة إلى غارات جوية الاثنين وليلة الجمعة السبت، كما أشار المتحدث باسم القوات أن الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين متواطئان في الغارات.

كما أعلنت قوات ما يعرف بعملية فجر ليبيا أنها سيطرت السبت على مطار طرابلس الدولي بعد عشرة أيام من المعارك العنيفة مع القوات الموالية للواء الليبي السابق خليفة حفتر، وفق ما أوردت قناة النبأ الليبية. وقالت القناة في خبر عاجل على شاشتها "فجر ليبيا تعلن السيطرة التامة على مطار طرابلس العالمي". وكان المطار الواقع على بعد 30 كلم جنوب العاصمة والمغلق منذ بداية المعارك، تحت سيطرة مليشيا "ثوار الزنتان" منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

و أكد المتحدث باسم ما يعرف بعملية فجر ليبيا محمد الغرياني، وقوع قصف جوي في الرابعة من فجر السبت، على مبنى رئاسة الأركان ومنصات لإطلاق الصواريخ وآليات عسكرية ومقر شركة الواحة للخدمات النفطية التي تسيطر عليها قوات فجر ليبيا جنوب العاصمة طرابلس. وأكدّ الغرياني سقوط عشرة قتلى وعشرين جريحا في صفوف قواتهم.

من جهته أكد آمر السلاح الجوي التابع لما يعرف بعملية الكرامة صقر الجروشي حدوث هذه الضربات دون الإدلاء بأية تفاصيل.

وقال الجروشي "إن لدينا قوة مشتركة"، وفي سؤاله عما إذا كانت هناك أطراف خارجية ضمن هذه القوة لم ينفِ الجروشي مكتفيا بالقول: "سيُكْشَف عنها في حينه." لكن قوات فجر ليبيا اتهمت كل من مصر والإمارات بالضلوع في قصف طرابلس اليوم.

يذكر أن طرابلس كانت قد تعرضت لضربة جوية فجر الاثنين الماضي، وقالت رئاسة أركان القوات الجوية أن طائرات أجنبية هي مَن نفذته، غير أن قوات عملية الكرامة تبنت الهجوم.

من جانبهم شكك محللون في قدرة الطائرات القديمة الطراز العاملة في القوات الجوية الليبية والتي لحقت بها أضرارٌ كبيرة أثناء ثورة 17 شباط / فبراير.

الجدير بالذكر أن مدينة طرابلس وخاصة المنطقة المحيطة بالمطار تشهد معارك بين الميليشيات المتناحرة، مما ادى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمطار وتعليق الرحلات الجوية من والى المطار طرابلس الدولي.