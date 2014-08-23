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فشل وضع قمرين صناعيان أوروبيين في مداريهما

23/8/2014
 

أعلنت هيئة الفضاء الاوروبية أن قمريين صناعيين كانت قد أطلقتهما فشلا في الوصول إلى مدارهما المستهدف.

وجرى إطلاق القمرين الصناعيين وهما "دوريسا" و"ميلينا" من ميناء فضائي  في منطقة جويانا الفرنسية أمس بعد تأجيل لمدة يومين تقريبا بسبب ظروف الطقس.

ومن المقرر أن يشكل القمران جزءا من شبكة للأقمار الصناعية يطلق عليها  اسم "جاليليو" من شأنها أن تمثل الأساس لنظام "تحديد المواقع العالمي"  الأوروبي بين أمور أخرى.

وأعلنت هيئة الفضاء الأوروبية أنها ستحقق في سبب المشكلة الأخيرة.

وبينما ذكرت هيئة الفضاء الأوروبية أن القمرين الصناعيين يتم مراقبتهما  وتشغيلهما من مركز عمليات في مدينة دارمشتات الألمانية، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بإمكانهما الوصول إلى مسارهما المستهدف بشكل  مستقل.

ومن المقرر استكمال المشروع بحلول عام 2017 عندما يصل 24 قمرا صناعيا  إلى المدار.

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