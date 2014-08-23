عودة أول مجموعة من شاحنات المساعدات الروسية

الشاحنات الروسية في طريقها للعودة إلى بلادها بعد رفض المساعدات (أرشيف)

عادت مجموعة أولى من الشاحنات التي كانت ضمن قافلة مساعدات روسية إلى بلادها السبت بعد أن فجرت عاصفة من الغضب في العواصم الغربية الجمعة بدخولها أراضي أوكرانيا دون موافقة الحكومة في كييف.

وقد تهديء عودة الشاحنات التوتر إلى حد ما مع وصول المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للعاصمة الأوكرانية السبت لإجراء محادثات تهدف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وانضم الزعماء الغربيون إلى كييف في وصف دخول القافلة الروسية بأنه انتهاك لإراضي أوكرانيا وطالبت بسحبها في أسرع وقت ممكن. ودخلت القافلة المكونة من حوالي 220 شاحنة مطلية باللون الأبيض ومحملة باغذية معلبة وزجاجات مياه شرق أوكرانيا أمس الجمعة.

قال صحفي من وكتالة رويترز للأنباء عند معبر دونيتسك ازفارينو على الحدود بين روسيا وأوكرانيا حيث عبرت القافلة الحدود الجمعة إن حوالي عشر شاحنات عادت إلى روسيا من هناك وأن عددا اخر في طريق للحدود.

وفي وقت سابق عرض التلفزيون الروسي لقطات مصورة لتفريغ عدد من الشاحنات في مركز توزيع في لوجانسك بشرق أوكرانيا.

ويسيطر الانفصاليون على المدينة ولكن القوات الأوكرانية تطوق لوجانسك التي تعاني من انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه منذ أسابيع. وحذرت وكالات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية في المدينة.

وقال حلف شمال الأطلسي إن القوات الروسية تطلق نيران المدفعية على القوات الأوكرانية داخل أوكرانيا.

ووجه البيت الأبيض نفس الاتهامات لروسيا وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي "لاحظنا استخدام مدفعية روسية في أوكرانيا في الأيام الأخيرة."وتنفي روسيا تقديم مساعدات مادية للانفصاليين في شرق أوكرانيا وهي منطقة يتحدث سكانها الروسية وتتهم كييف بشن حرب ضد مدنيين أبرياء بمساندة الغرب.