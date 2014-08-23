حماس توقع ورقة اشترطها عباس ليوقع ميثاق روما

الرئيس الفلسطيني محمود عاس (أرشيف)

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الحركة وقعت على ورقة "اشترط" الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل الفلسطينية عليها قبل توقيعه على ميثاق روما في سبيل الحصول على العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح على صفحته على الفيسبوك "وقعت حركة حماس على الورقة التي اشترط الرئيس ابومازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية".

وياتي هذا التصريح بعد لقائين عقدهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال 24 ساعة في الدوحة.

وبإعلان حماس التوقيع على هذه الورقة، وضعت الكرة في ملعب الرئيس الفلسطيني الذي برر تردده في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على هجومها على غزة بعدم موافقة كافة الفصائل الفلسطينية على هذه الورقة.

وتعرض عباس لانتقادات من حقوقيين وقانونيين بسبب تردده في طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه "إن مطالبة الرئيس عباس بتوقيع كافة الفصائل الفلسطينية على هذه الورقة، حتى تتحمل جميع الأطراف الفلسطينية المسؤولية في حال شمل عمل المحكمة أفعال فلسطينية قامت بها فصائل فلسطينية".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني وصل إلى القاهرة الجمعة بحسب ما أفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي عباس السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تقوم بلاده بدور وساطة تقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ويطمح الفلسطينيون إلى التمكن من محاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية على "جرائمها" خلال هجومها على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2092 فلسطينيا منذ الهجوم الذي شنته الدولة العبرية على غزة في الثامن من يوليو الماضي.