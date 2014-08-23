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ألماني ينثر أمواله على المارة

23/8/2014
 

نثر رجل ألماني آلاف اليوروات على  المارة في وسط مدينة فرانكفورت.   

وقام الرجل واسمه يوآخيم أكفا بنثر ورقات من فئة خمسة وعشرة يورو من  داخل أكياس كان يحملها وكان قد علقها من قبل كحزمة يطير بها منطاد.

قام المتواجدون في منطقة جبل الرومان وسط فرانكفورت بالانقضاض على هذه  الورقات المالية بمزيج من السعادة والدهشة والشك وراحوا يجمعونها.

وصرح أكفا أنه لا يريد بهذا لفت الانتباه إلى شره الناس للمال، ولكن حسب  قوله "على العكس من ذلك، أريد أن أبين للناس جمال إشراك الآخرين فيما  تملك".

وأضاف أكفا أنه "يشعر بالسعادة الخالصة، لكون المال يمثل هذا الرمز الجميل" موضحا أن هذه الأموال هي من ملكه الخاص.

كان أكفا لفت الانتباه إليه بعمل مشابه قام به في العاصمة الألمانية  برلين، و أكفا هو عضو بحركة تدعو إلى توزيع المال بصورة عادلة في العالم.

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