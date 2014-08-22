73 قتيلا في هجوم لمسلحين على مسجد بديالى

( صورة عبر الانترنت بثها ناشطون لضحايا مسجد ديالى)

أفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين اقتحموا الجمعة جامع مصعب بن عمير في منطقة امام ويس شرق محافظة ديالى شمال شرقي بغداد واطلقوا النار على المصلين ما تسبب بمقتل أكثر70 مصليا وإصابة 25 اخرين بجروح ".

وقال الصحفي العراقي عمار الزبيدي للجزيرة إن مليشيات من "عصائب أهل الحق" هي التي هاجمت المسجد وأعدمت جميع من كان فيه بمن فيهم خطيب الجمعة، مشيرا إلى أن عدد القتلى بلغ 73.

وقال مسؤول في مشرحة المدينة إن 68 شخصا قتلوا عندما هاجمت الميليشيا مسجدا في بعقوبة عاصمة محافظة ديالى شمال شرقي بغداد يوم الجمعة.

ويمثل الهجوم تحديا لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي والذي يسعى للحصول على دعم من كافة التيارات السياسية في البلاد لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

من جانبها قالت مصادر أمنية إن قوات الحكومة العراقية ومقاتلي البشمركة الأكراد حاولوا يوم الجمعة استعادة بلدتين على الحدود الإيرانية بدعم جوي أمريكي وبدعم الطائرات المقاتلة العراقية.