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واشنطن تحث موسكو على سحب قافلتها من أوكرانيا فورا

22/8/2014

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة إن واشنطن قلقة للغاية بشأن تحرك قافلة روسية في أوكرانيا في انتهاك صارخ لأراضيها وإنها تدعو موسكو لسحب معداتها وافرادها على الفور.

وقال الاميرال جون كيربي السكرتير الصحفي للبنتاجون في مؤتمر صحفي "هذا انتهاك لسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا من روسيا … يتعين على روسيا سحب شاحناتها وأفرادها من أراضي أوكرانيا على الفور. عدم القيام بذلك سينجم عنه تكاليف إضافية وعزلة."

وعبرت كييف وعواصم غربية عن مخاوف من أن القافلة – التي منعت من الدخول بسبب خلافات حول شروط العبور ومحتوى القافلة ودور الصليب الأحمر – قد تستغل كذريعة لشكل من أشكال التدخل الروسي العسكري المباشر.

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أن صبرها تجاه تأخير دخول القافلة عند الحدود قد نفد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "استنفدت كل أعذار تأخير ارسال المساعدات." وحذرت من أي محاولة لإعاقة تحرك القافلة.

من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن الجمعة إن الحلف لاحظ حشدا للقوات البرية والجوية الروسية يدعو للانزعاج بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال راسموسن في بيان "رأينا كذلك نقلا لكميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك الدبابات وحاملات الجنود المصفحة والمدفعية لجماعات الانفصاليين في شرق أوكرانيا." وأضاف أن روسيا مستمرة في تصعيد الأزمة في شرق أوكرانيا وأن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من العزلة على موسكو.

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