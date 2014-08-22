منظمة الصحة: لا يمكن وقف انتشار الايبولا قبل نهاية العام

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن حجم تفشي فيروس ايبولا في العالم لم يتضح بسبب تكتم عائلات أخفت مصابين منها في المنازل إضافة إلى وجود مناطق لا يمكن للمسعفين دخولها. وأصدرت المنظمة بيانا يفسر سبب التقليل من حجم انتشار الفيروس القاتل في غرب افريقيا بعد انتقادات بأن تحركها كان بطيئا لاحتوائه.

وأثار خبراء مستقلون مخاوف مماثلة منذ شهر من أن الوباء ربما كان أسوأ مما أشارت إليه التقارير لأن السكان المحليين يحجمون عن التعامل مع موظفي الصحة ويرفضون العلاج. وتوفى أكثر من 1300 شخص بفعل المرض ولا يتوقع خبراء كثيرون السيطرة على الوباء هذا العام.

ويمثل عدم الابلاغ عن كثير من حالات الاصابة مشكلة وخاصة في ليبيريا وسيراليون. حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل الأن مع منظمة أطباء بلا حدود والمراكز الامريكية للسيطرة على المرض والوقاية منه للوصول إلى "تقديرات أكثر واقعية".

من جانبه قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود -الذي حث منظمة الصحة العالمية على تكثيف جهودها في هذا الشأن إن المعركة ضد فيروس ايبولا تتعثر بسبب الافتقار لقيادة دولية ومهارات في إدارة الطوارئ.

وقال بيان منظمة الصحة العالمية "نظرا لعدم وجود علاج لفيروس ايبولا فإن البعض يعتقد أن من الأفضل لذويهم المصابين أن يموتون في منازلهم."

وأضاف البيان "هناك آخرون ينفون وجود أي شخص مصاب لديهم ويعتقدون أن الرعاية في جناح العزل الذي ينظر اليه على انه حضانة للمرض سيؤدي إلى موت مؤكد. ويخشى الغالبية من وصمة العار والرفض الاجتماعي الذي يصاحب المرضى وأسرهم عندما يثبت التشخيص الاصابة بالايبولا."

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجثث تدفن غالبا دون أن يتم الابلاغ رسميا عنها بينما توجد مشكلة اضافية وهي وجود عدد كبير من المناطق النائية أو القرى حيث توجد حالات كثيرة لا يمكن التحقق منها.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنها أعدت استراتيجية لمحاربة الايبولا في غرب إفريقيا خلال الأشهر الستة أو التسعة القادمة فيما يشير إلى أنها لا تتوقع احتواء الوباء قبل نهاية العام.