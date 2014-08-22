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كييف: عبور قافلة روسية لحدودنا هو " غزو مباشر"

22/8/2014

قالت السلطات الأوكرانية الجمعة إن 90 شاحنة من قافلة مساعدات روسية عبرت الحدود إلى شرق أوكرانيا دون إذن، وقال رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني إن هذا الفعل يرقى إلى "غزو مباشر" من قبل روسيا.

من جانبه قال المتحدث العسكري اندريه ليسينكو للصحفيين "دخلت الشاحنات أوكرانيا دون تصريح أو مرافقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو حرس الحدود (الأوكراني)." وقال رئيس جهاز أمن الدولة فالنتين ناليفاتشينكو في تصريحات منفصلة للصحفيين "نعتبر هذا غزوا مباشرا من روسيا لأوكرانيا."

وكانت روسيا أمرت قافلة شاحنات المساعدات بعبور الحدود إلى شرق أوكرانيا يوم الجمعة الأمر الذي زاد مخاطر المواجهة المباشرة مع الجيش الأوكراني الذي يقاتل انفصاليين مؤيدين لروسيا.

وعبرت كييف وعواصم غربية عن مخاوف من أن القافلة – التي منعت من الدخول بسبب خلافات حول شروط العبور ومحتوى القافلة ودور الصليب الأحمر – قد تستغل كذريعة لشكل من أشكال التدخل الروسي العسكري المباشر.

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أن صبرها تجاه تأخير دخول القافلة عند الحدود قد نفد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "استنفدت كل أعذار تأخير ارسال المساعدات." وحذرت من أي محاولة لإعاقة تحرك القافلة.

وذكر متحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ بأن القافلة بدأت بالتحرك باتجاه لوجانسك حيث يطالب الانفصاليون بالوحدة مع روسيا.

وتنفي روسيا إرسال أسلحة ومستشارين لمساعدة الانفصاليين في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية. وتتركز مقاومتهم الآن في مدينتي دونيتسك الصناعية ولوجانسك.

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