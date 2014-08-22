قوات عراقية وكردية تحاول استعادة بلدتين من الدولة الإسلامية

قالت مصادر أمنية ان قوات الحكومة العراقية ومقاتلي البشمركة الأكراد حاولوا اليوم الجمعة استعادة بلدتين في شمال العراق من أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن القوات الكردية تدعمها الطائرات الحربية الأمريكية سيطرت على منطقة قرب المدخل الشرقي لمدينة جلولاء على بعد 115 كيلومتراً شمال شرقي بغداد والتي دارت فيها اشتباكات على مدى أسابيع.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تدعمها الطائرات العراقية تتقدم صوب بلدة السعدية القريبة وتقع البلدتان بالقرب من حدود إيران وإقليم كردستان العراق شبه المستقل.

و من جانبه دعى السيستاني العراقيين للتصدي لمقاتلي الدولة الإسلامية مؤكداً أن جميع الأطراف متفقة على

الحاجة لتشكيل ملائم للحكومة الجديدة وعبر السيستاني خلال خطبة الجمعة التي تلاها أحد مساعديه في

مدينة كربلاء عن قلقه ازاء المحنة التي يعيشها نحو 18 ألف شيعي في مدينة أمرلي الذين يحاصرهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.