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صواريخ المقاومة تقتل إسرائيليا وتصيب آخرين

22/8/2014

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل إسرائيلي في قصف للمقاومة على منطقة شعر هنيغيف جنوبي إسرائيل. واستهدفت المقاومة الفلسطينية الجمعة تل أبيب وبلدات حدودية إسرائيلية بالصواريخ. وأصيب جندي إسرائيلي بجروح جراء سقوط صاروخ في مدينة بئر السبع.

وقالت مراسلة الجزيرة في فلسطين المحتلة إن إسرائيليا أصيب بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوط صاروخ في منطقة أشكول المتاخمة للقطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الإسرائيليين بجروح جراء سقوط صاروخ على كنيس يهودي في أسدود.

وأشار مراسل الجزيرة في قطاع غزة تامر المسحال إلى أن كتائب عز الدين القسام أطلقت صباح الجمعة أربعة صواريخ على مدينة عسقلان. وكانت صفارات الإنذار دوت صباح الجمعة في عسقلان وعدة بلدات حدودية. وتبنت كتائب شهداء الأقصى قصف مجمع أشكول الاستيطاني.

من جهة أخرى، استشهد شاب متأثرا بجراحه جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا صباح الجمعة في منطقة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الجمعة نتيجة هذه الغارات إلى خمسة شهداء.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 2091 شهيدا، بينهم 560 طفلا، وأكثر من 250 امرأة، ونحو 100 مسن، بالإضافة إلى جرح أكثر من عشرة آلاف شخص.

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