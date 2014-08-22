شاحنات إغاثة روسية تدخل أوكرانيا دون موافقة كييف

نقلت وكالة الاعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بتحرك قافلة مساعدات روسية صوب مدينة لوجانسك الأوكرانية حيث يحارب انفصاليون موالون لموسكوالقوات الحكومية.

وذكرت روسيا في وقت سابق اليوم الجمعة أنه لم يعد بامكانها تحمل مزيد من التأخير فيما يتعلق بقافلة المساعدات التي في طريقها لأوكرانيا وأن الشاحنات بدأت في التحرك صوب لوجانسك.



و أكد شهود عيان عبور نحو 70 شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية الروسية الحدود الروسية الأوكرانية صباح اليوم الجمعة.

وكانت الشاحنات متوقفة في المنطقة التي تفصل بين المراكز الحدودية الروسية والاوكرانية ولكنها اليوم تحركت إلى داخل الأراضي الاوكرانية.

من جهة أخرى نقلت وكالة انترفاكس الأوكرانية للأنباء عن مصدر في الحكومة قوله إن شاحنات الإغاثة الروسية عبرت الحدود بين البلدين من دون الحصول على إذن من كييف ومن دون مرافقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو أمر اتفق عليه الجانبان في وقت سابق .

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه "بدأت القافلة بالتحرك وحدها من دون نيل موافقة الجانب الأوكراني ومن دون أن يرافقها الصليب الأحمر".