سوريا ترسل تعزيزات لقاعدة جوية تتعرض لهجوم الدولة الإسلامية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية أرسلت تعزيزات إلى قاعدة جوية تتعرض لهجوم

من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا حيث قتل قرابة 30 من مقاتلي التنظيم أمس الخميس.

ويمثل مطار الطبقة العسكري الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومتراً شرقي مدينة الرقة في شمال شرق سورياً آخر معقل للحكومة في منطقة يسيطر عليها التنظيم الذي استولى على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وقال المرصد الذي يجمع معلومات من كل الأطراف في الصراع السوري إن التعزيزات وصلت جواً خلال الليل.

وذكر أن قرابة 30 من مقاتلي التنظيم قتلوا وأصيب عشرات أمس الخميس بسبب القصف العنيف والألغام الأرضية المزروعة في مناطق محيطة بالقاعدة ومدينة الرقة على نهر الفرات هي معقل التنظيم في سوريا.

واستولى التنظيم على ثلاث قواعد عسكرية سورية في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بفضل الأسلحة التي استولى عليها من العراق.

ونفت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أمس الخميس تقارير بأن مقاتلي الدولة الإسلامية دخلوا القاعدة الجوية كما قالت إن قوات الحكومة سيطرت على قرية مجاورة.

ويسيطر التنظيم الذي استهدفته غارات جوية أمريكية في العراق على نحو ثلث شمال وشرق سوريا.