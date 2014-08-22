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السيستاني يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية

22/8/2014

دعا المرجع الشيعي الاعلى في  العراق علي السيستاني الجمعة الكتل السياسية إلى عدم رفع سقف مطالبها والاسراع بتشكيل الحكومة  العراقية الجديدة ضن المهلة الدستورية  ومدتها 30 يوما .

وقال الشيخ  عبد المهدي الكربلائي أمام الاف من المصلين خلال خطبة صلاة  الجمعة في صحن الإمام الحسين " تجرى الكتل السياسية حوارات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهلة الدستورية  وإن الجميع متفقون على تشكيل الحكومة بطريقة صحيحة قادرة على معالجة الاخطاء المتراكمة ".

وأضاف الكربلائي ان مسؤولية تشكيل الحكومة لا تقع على عاتق رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي بل على عاتق جميع الكتل السياسية وعليها تقديم مرشحيها  لشغل الحقائب الوزارية باعتماد معايير النزاهة والكفاءة والابتعاد عن  الترشيحات وفق معايير حزبية وفئوية ومناطقية وطائفية ".

وذكر " نأمل ان  تأخذ الكتل السياسية العبرة والدروس من الترشيحات  الوزارية السابقة  ونرجو من رئيس الحكومة المكلف  بخيارات محددة فضلا عن  عدم رفع سقف المطالب  والقيود وعلى الجميع ان يكونوا واقعيين في سقف  المطالب للإسراع بتشكيل الحكومة ".

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