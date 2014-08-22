أردوغان : تسمية داود أوغلو زعيماً جديدا للحزب ورئيسا للوزراء

قال الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان انه جرت تسمية وزير الخارجية أحمد داود أوغلو زعيماً

جديداً لحزب العدالة والتنمية وأن يصير رئيسا للوزراء.

وسيصوت حزب العدالة التنمية على ترشيح داود أوغلو في مؤتمر عام يوم الأربعاء المقبل ولكن من غير المرجح أن تكون هناك معارضة لذلك.

وأوضح أردوغان الذي سيؤدي اليمين رئيساً للبلاد في 28 أغسطس آب أن زعيم الحزب الجديد سيكون رئيس الوزراء في البلاد.

وتعهد أردوغان بدعم داود أوغلو في محاربة "الدولة الموازية" التي يلقي عليها باللائمة في التخطيط ضده في فضيحة فساد في وقت سابق هذا العام وتعهد أيضا بدعم عملية سلام مع الأقلية الكردية في البلاد.