البث الحي
منوعات

محافظ دهوك بكردستان العراق يناشد المجتمع الدولي

21/8/2014
ناشد محافظ دهوك بإقليم كردستان العراق فرهاد الأتروشي المجتمع الدولي، حشد المصادر لمساعدة النازحين العراقيين بالإقليم.
وقال الأتروشي، الخميس، إن المحافظة لا تستطيع إطعام النازحين العراقيين في دهوك والاعتناء بهم لأكثر من أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت عن بدء جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال العراق، فى إطار عملية تستمر عشرة أيام لتقديم خيام ومساعدات أخرى إلى نصف مليون شخص يكافحون من أجل البقاء.
وكان مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية"، قد استولوا على مناطق فى شمال العراق، ما أجبر آلاف العراقيين على النزوح من ديارهم، فيما تقاتل القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لاستعادة المناطق، التي سيطر عليها المسلحون.
وفي بغداد، أكدت الشرطة ومصادر طبية، الأربعاء، أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 38 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة في حي الطالبية ببغداد.
ويهدد مقاتلو الدولة الاسلامية بالزحف إلى بغداد، إذ أعلنوا مسؤوليتهم عن عدة تفجيرات سابقة في العاصمة.
المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)