محافظ دهوك بكردستان العراق يناشد المجتمع الدولي

ناشد محافظ دهوك بإقليم كردستان العراق فرهاد الأتروشي المجتمع الدولي، حشد المصادر لمساعدة النازحين العراقيين بالإقليم.

وقال الأتروشي، الخميس، إن المحافظة لا تستطيع إطعام النازحين العراقيين في دهوك والاعتناء بهم لأكثر من أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت عن بدء جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال العراق، فى إطار عملية تستمر عشرة أيام لتقديم خيام ومساعدات أخرى إلى نصف مليون شخص يكافحون من أجل البقاء.

وكان مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية"، قد استولوا على مناطق فى شمال العراق، ما أجبر آلاف العراقيين على النزوح من ديارهم، فيما تقاتل القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لاستعادة المناطق، التي سيطر عليها المسلحون.

وفي بغداد، أكدت الشرطة ومصادر طبية، الأربعاء، أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 38 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة في حي الطالبية ببغداد.

ويهدد مقاتلو الدولة الاسلامية بالزحف إلى بغداد، إذ أعلنوا مسؤوليتهم عن عدة تفجيرات سابقة في العاصمة.