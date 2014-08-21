البث الحي
منوعات

تنظيم "الدولة الإسلامية" ينفذ إعدامات بسوريا

21/8/2014

أفاد ناشطون بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" أعدم القيادي في جبهة النصرة وعضو الهيئة الشرعية في مدينة دير الزور محمد الشيخ وقام بصلبه في قرية الحصان بريف دير الزور  بـ "تهم أخلاقية" و"الردة والكفر". وأعدم شابين آخرين في حطلة بريف دير الزور, وشابين في مدينة تل أبيض بريف الرقة، بتهمة "زرع عبوات ناسفة بالمدينة".

وقام التنظيم بتطبيق "حد الحرابة" بحق ثلاثة رجال، في بلدة بزاعة بريف حلب الشرقي, وأعدم مقاتليْن من محافظة درعا وصلبهما عند دوار البلعوم في مدينة الميادين بريف دير الزور، وأعدم أيضاً 4 آخرين في مدينة الشدادي "بتهمة الردة والكفر والانتماء إلى الصحوات", وأكد الناشطون على نفي سكان المنطقة التهم التي وجهها التنظيم لمن أعدمهم, وأكدوا بأنها "تهم ملفقة وجاهزة".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" استولى على منزل رئيس الهيئة الشرعية المركزية سابقاً في المنطقة الشرقية ببلدة العشارة، كما هدد بتفجير منزل أخيه بمن فيه إن لم يقم بإخلاء منزله دون اصطحاب أي غرض منه, كما قام التنظيم بمصادرة منازل مواطنين في مناطق بريف دير الزور الشرقي، بتهمة عدم "مبايعة" التنظيم أو قتاله, وكتب على هذه المنازل عبارة "وقف للدولة الإسلامية", حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)