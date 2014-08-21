انتخاب الجنرال برايوت على رأس الحكومة التايلندية

انتخب البرلمان التايلاندي، الخميس، رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيسا للوزراء، بعدما فاز بنصف الأصوات في الجلسة البرلمانية، وهو العدد المطلوب لتأكيد ترشيحه.

وكان الجنرال البالغ من العمر 60 عاما، المرشح الوحيد، بعد تولي الجيش السلطة في 22 مايو أيار في انقلاب غير دام، عقب ستة أشهر من احتجاجات الشوارع، التي ساهمت في الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، صاحبة السياسة الشعبوية، التي تعارضها المؤسسة الملكية في بانكوك.

وبالرغم من أن انتخاب برايوت، يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة خلال الأسابيع القادمة، إلا أن السلطة ستظل بين يدي المجلس العسكري، إذ قال برايوت إنه سيمضي قدما في الإصلاحات السياسية، قبل إجراء انتخابات جديدة أواخر 2015.

ومن المنتظر أن يتنحى الجنرال، عن منصب قائد الجيش في سبتمبر أيلول المقبل، لكنه سيحتفظ بمنصبه كرئيس للمجلس العسكري، المعروف رسميا باسم المجلس الوطني للسلام والنظام.

تجدر الإشارة إلى أن برايوت، يتعين أن يحظى انتخابه بموافقة رسمية من ملك تايلاند قبل تسلمه مهامه السياسية.