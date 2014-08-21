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العدالة والتنمية التركي يرشح أوغلو لرئاسة الحكومة والحزب

21/8/2014

قال الرئيس التركي المنتخب رجب طيب إردوغان إنه جرت تسمية وزير الخارجية أحمد داود أوغلو زعيما جديدا لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس وأن يصير رئيسا للوزراء. وسيصوت حزب العدالة التنمية على ترشيح داود أوغلو في مؤتمر عام يوم الأربعاء المقبل، لكن من غير المرجح أن تكون هناك معارضة لذلك. وأوضح إردوغان الذي سيؤدي اليمين رئيسا للبلاد في 28 أغسطس آب أن زعيم الحزب الجديد سيكون رئيس الوزراء في البلاد.

وتعهد إردوغان بدعم داود أوغلو في محاربة "الدولة الموازية" التي يلقي عليها باللائمة في التخطيط ضده في فضيحة فساد في وقت سابق هذا العام. وتعهد أيضا بدعم عملية سلام مع الأقلية الكردية في البلاد

من جانبه قال داود أوغلو إن سيبقى على سياسات أردوغان.  ومن المرجح أن تضم  الحكومة الجديدة الكثير من حلفاء أردوغان وبينما ربما يتم حدوث تغيير في بعض الوزارات، فان من غير المتوقع حدوث تعديل وزاري كبير. 

ومازال  مستقبل الرئيس المنتهية ولايته عبد الله جول غير واضح لكنه  أشار إلى أنه سيعود إلى حزب العدالة والتنمية، الذي  ساعد على تأسيسه مع  أردوغان. 

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