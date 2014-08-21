البث الحي
منوعات

أوباما:أمريكا ستكون صارمة مع الدولة الإسلامية بعد ذبح أمريكي

21/8/2014
 

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن الولايات المتحدة لن توقف الغارات الجوية التي تشنها ضد الدولة الإسلامية بعد أن ذبحت صحفياً أمريكياً في عمل وصفه بأنه دليل على أن" المتشددين لا دين لهم".

ويمثل رد أوباما على إعدام جيمس فولي أقوى إدانة حتى الآن  للدولة الاسلامية ولم يعط اي مؤشر على توقف استهداف الولايات المتحدة لمواقع المتشددين في العراق.

وقال أوباما "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل عمل ما ينبغي علينا عمله لحماية شعبنا سنتوخى اليقظة وسنكون صارمين عندما يلحق الضرر بأمريكيين من جانب أشخاص في أي مكان فاننا سنقوم بما يلزم لضمان أن العدالة تتحقق".

و من جهة أخرى حث زعماء المسلمين في بريطانيا الناس على الاتصال بالشرطة إذا عرفوا هوية الرجل صاحب اللكنة البريطانية الذي ظهر في فيديو يبين ضرب عنق صحفي أمريكي.

وأدان مجلس مسلمي بريطانيا وهو أكبر جماعة للمسلمين في البلاد "القتل البغيض" لجيمس فولي الذي فقد في سوريا ودعا المجلس المسلمين إلى تحرك موحد لمنع "سم التطرف" من التسرب إلى مجتمعاتهم.

 وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه يبدو مرجحاً بصورة متزايدة أن الرجل الذي ظهر في فيديو تنظيم الدولة الإسلامية بريطاني وهو واحد من مئات البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال.

وقال المجلس في "بيان ندين بلا تحفظ العنف المرضي للدولة الإسلامية سواء استهدف الأقليات أو المدنيين أو الأخوة المسلمين".

و على جانب آخر قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 38 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة في حي الطالبية في بغداد وألحق الانفجار أيضا أضراراً بمطعم وعدد من السيارات.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)