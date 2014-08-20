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مقتل 27 شخصا في انهيارات أرضية في هيروشيما

20/8/2014

قالت الشرطة اليابانية إن 27 شخصا على الأقل بينهم عدد من الأطفال لقوا حتفهم في اليابان الأربعاء حين تسببت أمطار موسمية في انهيارات أرضية في مدينة هيروشيما بجنوب غرب اليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تصريح أمام الصحفيين: "إنها أمطار غير مسبوقة وكارثة على نطاق واسع وهناك بالإضافة إلى ذلك مخاطر أخرى من سقوط الأمطار"، وأضاف آبي "أعطيت الأمر بتعزيز عمليات الإنقاذ من خلال إرسال المئات من جنود قوات الدفاع الذاتي".

ومن المرجح ارتفاع أعداد القتلى نتيجة هذه الانهيارات، في حين لا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

ومن جانبه، أعلن وزير إدارة الكوارث الياباني كيجي فورويا أنه تم إرسال 630 شخصًا في الإجمالي إلى موقع الحادث، ومن المفترض أن يتوجه فورويا إلى المكان الذي يعمل فيه رجال الإنقاذ في ظروف قاسية للغاية.

وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء المدينة لانتشال السكان المحاصرين بينما ظلت فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط الانهيارات الطينية والصخور في مناطق سكنية تبعد خمسة كيلومترات عن وسط المدينة.

 وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن منسوب الأمطار التي سقطت على المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى صباح الأربعاء بلغ 240 مليمترا وهو مستوى قياسي يعادل الأمطار التي تسقط خلال شهر كامل في أغسطس اب في الأحوال العادية.

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