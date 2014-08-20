البث الحي
منوعات

مصر تنشئ ثلاث محافظات جديدة

20/8/2014
عمليات الحفر في قناة السويس الجديدة في مصر (الجزيرة)

أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء عن إنشاء ثلاث محافظات جديدة وإعادة ترسيم عدد من المحافظات القائمة تنفيذا لخطة تهدف إلى "تنويع فرص الاستثمار" في كل محافظة.

وتسعى مصر حثيثا لجذب استثمارات جديدة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني بشدة جراء ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

واتخذت حكومة السيسي قرارات جرئية بهدف إصلاح الاقتصاد من بينها تخفيض دعم الوقود والطاقة كما أعلنت مؤخرا عن البدء في مشروع ضخم لتنمية قناة السويس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التنمية المحلية عادل لبيب قوله في مؤتمر صحفي الأربعاء "تقرر إنشاء ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء والواحات والعلمين إلى جانب زيادة مساحة محافظات وتقليص مساحة محافظات المنيا والوادي الجديد".

وبالمحافظات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للمحافظات في مصر إلى 30 محافظة بدلا من 27 محافظة حاليا.

وستقام محافظة العلمين حول مدينة العلمين بين محافظتي الإسكندرية ومطروح في شمال مصر وتطل على البحر المتوسط. وستقام محافظة وسط سيناء على أراض مستقطعة من محافظتي شمال وجنوب سيناء في شرق مصر بينما ستقام محافظة الواحات في الصحراء الغربية.

وقال السيسي الذي انتخب في مايو في مقابلة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية إن خطته لإنشاء محافظات جديدة وإعادة ترسيم محافظات قديمة تمنح كل محافظة "عناصر ازدهار" وتتيح تنوع فرص الاستثمار فيها بحيث لا تصبح المحافظة زراعية أو صناعية فقط.

وأضاف الوزير لبيب الأربعاء إنه تقرر أيضا زيادة مساحات محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط في صعيد مصر بنسب تتراوح بين 67% و105%.

وتتضمن "الرؤية المستقبلية" التي اقترحها السيسي إقامة مدن في الصحراء بما يتيح انتشار أعداد السكان المتنامية على 100% من مساحة الأراضي المصرية بدلا من 6% حاليا.

كما أنه من المزمع أيضا إقامة 48 مدينة جديدة وثمانية مطارات إضافة إلى مزارع سمكية بحرية ومشاريع للطاقة المتجددة يمكنها توليد عشرة آلاف ميغاوات من الكهرباء.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)