رحيل الشطر الثاني من البرتقالة الفلسطينية

الشاعر الفلسطيني سميح القاسم يوقع أحد دواوينه (أرشيف-الجزيرة)

توفي الثلاثاء الشاعر الفلسطيني سميح القاسم بعد صراع مع سرطان الكبد الذي أصيب به قبل حوالي ثلاث سنوات. وهو من شعراء المقاومة الفلسطينية من داخل إسرائيل ويعتبر أحد أهم الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين، وهو مؤسس صحيفة "كل العرب" ورئيس تحريرها الفخري.

ولد القاسم في مدينة الزرقاء الأردنية في 11 مايو 1939 قبل تسع سنوات من إعلان دولة إسرائيل لعائلة فلسطينية من قرية الرامة القريبة من مدينة عكا شمال فلسطين التاريخية تحت الانتداب البريطاني.

وأصدر القاسم في مدينة الناصرة عام 1958 ديوانه الأول "مواكب الشمس" ويضم قصائده الأولى التي جاء معظمها موزونا ومقفى ويغلب عليها الطابع الحماسي، ويبدأ الديوان بالقصيدة التي جعلها القاسم عنوانا للديوان.

كما سجن أكثر من مرة ووضع رهن الإقامة الجبرية وتعرض للكثير من التضييق بسبب قصائده الشعرية الوطنية ومنها قصيدة "تقدموا" التي اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي تحريضا ضده وتسببت في أزمة داخل إسرائيل بعد تحولها إلى ما يشبه البيان الشعري-السياسي.

وحظيت بعض قصائد القاسم بشهرة كبيرة في عموم العالم العربي وتحولت إلى ما يشبه النشيد الشعبي ومن ضمن هذه القصائد "منتصب القامة أمشي" التي غناها الفنان اللبناني مرسيل خليفة ويقول فيها:

"منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون، وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي.. وأنا أمشي، قلبي قمر أحمر، قلبي بستان فيه العوسج، فيه الريحان.. شفتاي سماء تمطر نارا حينا، حبا أحيان.. في كفي قصفة زيتون، وعلى كتفي نعشي.. وأنا أمشي.. وأنا أمشي".

وزاوج القاسم في كثير من قصائده بين جماليات الشعر ودور الشاعر المحرض على المقاومة ورفض ممارسات الاحتلال.

وحظي القاسم بتقدير المثقفين في العالم العربي وخارجه ونال كثيرا من الجوائز من إسبانيا وفرنسا وفلسطين وكان آخر التكريمات التي حظي بها حصوله عام 2006 على جائزة نجيب محفوظ التي يمنحها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في القاهرة.

والقاسم من الطائفة الدرزية في فلسطين وقاوم التجنيد الإلزامي الذي فرضته إسرائيل على طائفته.

من جهته نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشاعر الراحل، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله "الشاعر القاسم صاحب الصوت الوطني الشامخ رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والذي كرس جل حياته مدافعا عن الحق والعدل والأرض".

وشكل سميح القاسم ومواطنه الشعر محمود درويش -توفي 9 أغسطس 2008- جناحي طائر ووصفا بأنهما شطرا برتقالة، وقد تبادلا الرسائل البريدية في منتصف الثمانينيات ونشرت أسبوعيا في الدوريات الباريسية ثم جمعت في كتاب بعنوان "الرسائل" الذي اعتبر من عيون النثر العربي.

فقد كان القاسم في فلسطين ودرويش في باريس يشكلا جناح الطائر الفلسطيني الباحث عن الحرية، وكتب درويش لسميح في ختام إحدى الرسائل "أرى وجها للحرية محاطا بغصني زيتون.. أراه طالعا من حجر.. أخوك محمود درويش – باريس 5 أغسطس 1986".