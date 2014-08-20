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جوجل تنفق مليون دولار شهريا لإطعام موظفيها

20/8/2014

قالت صحيفة "بزنس انسايدر" الأمريكية إن شركة جوجل واحدة من اكثر الشركات إنفاقا في العالم من أجل إطعام موظفيها والتي كانت تنتج في العام 2008 نحو 40 ألف وجبة مجانية يوميا.

وقال كبير الطهاة في جوجل "نيت كيلر" إن الشركة تنفق ما قيمته مليون دولار أمريكي شهريا لإعداد وجبات لموظفيها.

وأشار كيلر إلى أن الشركة كانت تحرص على أن يكون طعام موظفيها من أفضل وأفخر الأطعمة في منطقة "وادي السيليكون" وهي المدينة التي تتواجد بها معظم الشركات التكنولوجية العملاقة في أمريكا.

وتابع كيلر قائلا : " كنا نقدم طعاما أكثر جودة مما هو متوقع, رغم أن مثلا شركتي تويتر وفيسبوك يقدمان أطعمة مجانية مذهلة أيضا, ولكننا نقدم طعاما صحيا يساعد الموظفين على العمل.

وقال إن المطعم الرئيسي الخاص بشركة جوجل كان يعمل فيه نحو 675 طاه متخصص, ما يجعله واحدا من أكبر مطابخ الشركات في العالم.

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