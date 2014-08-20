جسر جوي أممي لنقل المساعدات لشمال العراق

صورة أرشيفية لمساعدات أممية (أرشيف-Getty)

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها قد بدأت جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية لشمال العراق في مستهل عملية تستمر عشرة أيام لتقديم خيام ومساعدات أخرى لنصف مليون شخص يكافحون هناك من أجل البقاء.

وأضافت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان أن طائرة شحن من الأردن هبطت في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل تحمل على متنها مائة طن من الإمدادات.

وتابعت مفوضية اللاجئين أن هناك ثلاث رحلات أخرى مزمعة خلال الأيام المقبلة كما أن هناك مساعدات أخرى في الطريق بالبر والبحر، ومن المقرر أن تصل 175 شاحنة عن طريق تركيا والأردن وإيران. ومن المتوقع تسليم حوالي 2410 أطنان من الإمدادات في الفترة من الآن وحتى بداية سبتمبر.

وقال رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس "هذه عملية إمداد ضخمة… لمساعدة مئات آلاف الأشخاص المحتاجين الذين فروا فجأة للنجاة بحياتهم دون أن يحملوا معهم شيئا في ظروف قاسية".

وهرب مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم بعد اجتياح مقاتلي الدولة الإسلامية لمعظم شمال وغرب العراق في يونيو في تحرك هدد بتفتيت البلاد.

وقالت المفوضية إن الأزمة المتصاعدة في العراق تعني أن إقليم كردستان في شمال العراق يؤوي الآن أكثر من ستمائة ألف نازح مدني من بينهم أكثر من مئتي ألف شخص فروا من منطقة سنجار منذ أوائل أغسطس، يعيش الكثير منهم في مبان غير مؤهلة لاستقبالهم أو في الحدائق العامة.

وأضافت المفوضية أنه وبشكل إجمالي فإن 1.2 مليون شخص أجبروا على النزوح عن ديارهم في العراق من بداية العام وحتى الآن من بينهم نصف مليون في منطقة الأنبار بغرب البلاد.