البث الحي
منوعات

الجيش النيجيري يهدد جنوده المتمردين بالإعدام

20/8/2014
 

هدد رئيس الأركان النيجيري كينيث مينيماه 40 جنديا بالإعدام، الأربعاء، بعد تمردهم على قادتهم بولاية بورنو معقل جماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا.

وقال مينيماه، إن أي جندي يتمرد على قادته يواجه خطر عقوبة الإعدام رميا بالرصاص، محذرا من تدخل أقارب الجنود وزوجاتهم في شؤون الحياة العسكرية، من خلال المطالبة بنقل الجنود إلى أماكن أكثر أمنا وتسليحهم جيدا.

وكان تقرير نشر بالعاصمة النيجيرية أبوجا، قد قال إن الجيش بدأ بإجراءات محاكمة 100 من جنوده عسكريا، بتهمة العصيان ورفض أوامر بالانتشار في المناطق الملتهبة، التي تشهد اشتباكات بين الجنود ومسلحي جماعة بوكو حرام.

وأشار التقرير إلى أن المئة جندي هم جزء من مئات الجنود الآخرين، الذين نشرهم الجيش مؤخرا، في إطار حملة موسعة للتصدي لأنشطة بوكو حرام المتهمة من قبل جهات نيجيرية ودولية بقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية، ووقف الأنشطة التجارية في العديد من مناطق شمال شرق نيجيريا.

التقرير، الذي لم يعلق عليه الجيش رسميا، نبه إلى أن كبار الضباط قد بدأوا يشتكون مما وصفوه بكسل الجنود ورفضهم إطاعة الأوامر والانتشار في مناطق القتال، الأمر الذي جعل الجيش يجردهم من أسلحتهم وملابسهم العسكرية والبدء في محاكمتهم عسكريا.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)