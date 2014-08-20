الجيش النيجيري يهدد جنوده المتمردين بالإعدام

هدد رئيس الأركان النيجيري كينيث مينيماه 40 جنديا بالإعدام، الأربعاء، بعد تمردهم على قادتهم بولاية بورنو معقل جماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا.

وقال مينيماه، إن أي جندي يتمرد على قادته يواجه خطر عقوبة الإعدام رميا بالرصاص، محذرا من تدخل أقارب الجنود وزوجاتهم في شؤون الحياة العسكرية، من خلال المطالبة بنقل الجنود إلى أماكن أكثر أمنا وتسليحهم جيدا.

وكان تقرير نشر بالعاصمة النيجيرية أبوجا، قد قال إن الجيش بدأ بإجراءات محاكمة 100 من جنوده عسكريا، بتهمة العصيان ورفض أوامر بالانتشار في المناطق الملتهبة، التي تشهد اشتباكات بين الجنود ومسلحي جماعة بوكو حرام.

وأشار التقرير إلى أن المئة جندي هم جزء من مئات الجنود الآخرين، الذين نشرهم الجيش مؤخرا، في إطار حملة موسعة للتصدي لأنشطة بوكو حرام المتهمة من قبل جهات نيجيرية ودولية بقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية، ووقف الأنشطة التجارية في العديد من مناطق شمال شرق نيجيريا.

التقرير، الذي لم يعلق عليه الجيش رسميا، نبه إلى أن كبار الضباط قد بدأوا يشتكون مما وصفوه بكسل الجنود ورفضهم إطاعة الأوامر والانتشار في مناطق القتال، الأمر الذي جعل الجيش يجردهم من أسلحتهم وملابسهم العسكرية والبدء في محاكمتهم عسكريا.