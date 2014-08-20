استشهاد زوجة ونجل القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف

واصلت حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل لليوم الثاني في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد استئناف القتال مع انهيار محادثات الهدنة.

في حين أعلن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس نبأ محاولة استهداف منزل القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في قطاع غزة فجر الاربعاء واستشهاد زوجته ونجله، وكانت إسرائيل قد نفذت في الماضي خمس محاولات لاغتيال الضيف الذي يقود الجناح العسكري لحركة حماس منذ العام 2002 لكنها أخفقت في اغتياله.

ويتصدر الضيف الذي نجا من هجمات إسرائيلية سابقة قوائم المطلوبين في إسرائيل منذ سنوات بصفته العقل المدبر لتفجيرات قاتلة وقعت قبل أكثر من عشر سنوات ويعتقد حاليا أنه القائد من خلف الكواليس لحملة حماس ضد إسرائيل.

وبحسب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، فقد تكون إسرائيل استغلت فترة التهدئة لتجميع معلومات عن قائد كتائب القسام، وقامت بوقف مفاوضات القاهرة لتنفذ محاولتها الفاشلة لاغتياله.

من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من بينها صاروخان على تل أبيب، وثالث على مدينة القدس، واعتبرت في بيان نشرته على موقعها الليلة الماضية أن "العدو بخرقه للتهدئة وارتكابه لمجزرة في منزل عائلة الدلو فتح على نفسه أبواب الجحيم وسيدفع ثمنا باهظا".

وأكدت حماس أنها أطلقت 40 صاروخا على الأقل نحو إسرائيل، مستهدفة القدس ومنطقة تل أبيب، بما في ذلك مطار بن غوريون.

ومن جانب آخر ذكر مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة أن ضربة جوية إسرائيلية أخرى وقعت في وقت لاحق من صباح اليوم الأربعاء تسببت في مقتل سبعة أشخاص من أسرة واحدة في وسط غزة من بينهم امرأة وثلاثة أطفال.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي القطاع، وذكر مسؤولون فلسطينيون أن الغارات الأخيرة تسببت في إصابة أكثر من خمسين شخصا بجروح.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يوليو/تموز الماضي إلى 2022 على الأقل وأكثر من عشرة آلاف جريح، مقابل 64 قتيلا من الجنود الإسرائيليين وثلاثة مدنيين.