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استئناف الحملات الانتخابية البرازيلية

20/8/2014

تستأنف اليوم، الحملات الانتخابية البرازيلية بعد توقفها مؤقتا بسبب مصرع مرشح الرئاسة إدواردو كامبوس في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في جنازة كامبوس على رأسهم الرئيسة البرازيلية المنتهية ولايتها ديلما روسيف، بالإضافة إلى سلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان الحزب الاشتراكي في البرازيل قد اختار وزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا، البالغة من العمر 56 عاما لخوض انتخابات الرئاسة بدلا من كامبوس، الذي لقي مصرعه في الحادث.

ويشكل اختيار سيلفا تحديا جديدا لرئيسة البرازيل الحالية ديلما روسيف، التي تسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة.

تجدر الإشارة، إلى أن المرشح الرئاسي إدواردو كامبوس قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خاصة  في رحلتها من مدينة "ريو دى جانيرو" إلى منطقة "جواروخا" في مدينة "ساو باولو" بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ كان من المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، كما أنه احتل المركز الثالث في آخر استطلاعات الرأي البرازيلية.

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