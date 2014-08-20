ألمانيا تتخذ قرارا نادرا بتاريخها بإرسال أسلحة للأكراد

فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا (Getty-أرشيف)

اتخذت ألمانيا الأربعاء قرارا نادرا في تاريخها بتسليم أسلحة إلى أكراد شمال العراق لتنضم إلى عدد من شركائها الأوروبيين، عللته بالسعي إلى منع "كارثة" وذلك على الرغم من المعارضة القوية للرأي العام.

وأعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال مؤتمر صحفي "نحن على استعداد لأن نرسل بأسرع ما يمكن إلى الأكراد" مساعدة عسكرية.

وتنضم برلين بذلك إلى باريس ولندن اللتين أعلنتا قبل عدة أيام أنهما ستسلمان أسلحة إلى المقاتلين الأكراد، وهو موقف أيده مجمل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ الجمعة ببروكسل.

وأكد شتاينماير "أن هذه التجهيزات هدفها منح قوات الأمن الكردية إمكانية أن تدافع عن نفسها ضد تنظيم الدولة الإسلامية" المتطرف.

من جهتها قالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليان في المؤتمر الصحفي "يجب إيقاف تنظيم الدولة الإسلامية"، وأضافت أن "سرعة التقدم الفائقة والممارسات الوحشية التي تفوق كل تصور أنتجت كارثة إنسانية".

وقال الوزيران إن ألمانيا التي كانت أرسلت الأسبوع الماضي 36 طنا من المؤن والمعدات الطبية إلى إربيل، سترسل معدات عسكرية غير قاتلة مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص وأجهزة الكشف عن المتفجرات وأخرى للرؤية الليلية.

وأوضحت وزيرة الدفاع أنه ستتم دراسة حاجات القوات الكردية وتبحث مع من الأطراف الأخرى التي سترسل مساعدات مماثلة لمعرفة الطريقة المثلى لـ"كيف يمكن لألمانيا أن تساهم" مضيفة أن دراسة الأمر ستتطلب "بضعة أيام".

ويمكن أن تتعلق المشاورات أيضا بإرسال مسدسات وصواريخ مضادة للدبابات من نوع ميلانو، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين.

من جهته قال ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي إن هذا الموقف بشأن تسليم الأسلحة هو موقف "الحكومة بأسرها".

وياتي قرار السلطات الألمانية معاكسا لموقف الرأي العام الذي تعارض -بحسب استطلاعات- نسبة كبيرة منه تسليم أسلحة خارج ألمانيا. وبحسب استطلاع معهد فورسا نشر الأربعاء بمجلة شتيرن الألمانية فإن 63% من الألمان يعارضون تصدير أو تسليم أسلحة للخارج.

وألمانيا المعتادة على التساؤل عن دورها الدولي في عالم اليوم بالنظر إلى ماضيها العسكري والحربي، تكتب بذلك فصلا جديدا من هذا التاريخ منذ أن أعلنت وزيرة الدفاع قبل أسبوع عن نقاش حول تزويد المقاتلين الأكراد في شمال العراق بالأسلحة و"ما إذا كان الأمر يتعلق بمنع إبادة".

يذكر أن موقف موقف المستشارة الألمانية قد تطور خلال فعاليات النقاش حيث أكدت في مرحلة أولى إن ألمانيا ستكتفي بالمساعدة الإنسانية، وبعد نحو أسبوع قالت إن الحكومة لديها "هامش مناورة سياسية وقانونية" للانخراط في هذا المسار وأنها مستعدة لاستخدامه "عند الاقتضاء".

ويمنع القانون الألماني تجارة وتصدير الأسلحة مع مناطق النزاع لكن هذا الخيار يمكن المضي فيه إذا كانت مصالح ألمانيا الأمنية مهددة.

وقال المتحدث باسم المستشارة "من الواضح بالنسبة إلينا أن هجمة تنظيم الدولة الإسلامية بالنظر إلى المنطقة التي تحدث فيها تؤثر على أمننا، إنها تهددنا جميعا".

وبحسب المعارضة فإنه يتعين على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان لتسليم اسلحة.

وقالت كاترين غورينغ إيكهارت المتحدثة باسم كتلة الخضر أبرز أحزاب المعارضة "لا يمكن للحكومة أن تقرر تسليما محتملا لأسلحة قاتلة دون "موافقة" البرلمان".

لكن المتحدث باسم ميركل اعتبر أنه مع التسليم بضرورة عقد جلسة برلمانية حول الأمر فإن تفويض البرلمان ليس مطلوبا بشكل واضح.

يذكر أن الجيش الألماني يخضع لسيطرة البرلمان وليس الحكومة.