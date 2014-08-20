أرامكو السعودية تستثمر بإنتاج البنزين من الغاز

قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وشركة سيلوريا تكنولوجيز في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء إن الذراع الاستثمارية لأرامكو تقود استثمارا بقيمة 30 مليون دولار في سيلوريا التي تخطط لإنتاج بنزين منخفض الكلفة من الغاز الطبيعي.

وتقوم شركة سيلوريا بتحويل الغاز الطبيعي إلى وقود على مرحلتين إذ تحول الغاز أولا إلى إيثيلين ثم تحول الإيثيلين إلى وقود سائل مماثل للبنزين والديزل ووقود الطائرات.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني إن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تساهم في جعل الغاز الطبيعي مكملا للنفط كأساس لإنتاج الوقود اللازم لوسائل النقل ولإنتاج بعض المواد الكيماوية على مستوى العالم.

وتدير شركة سيلوريا حاليا ثلاثة مشروعات تجريبية على الساحل الغربي الأميركي تنتج كميات صغيرة من البنزين منذ مارس 2013، وتخطط الشركة لافتتاح وحدة أكبر بتكلفة 16 مليون دولار في ولاية تكساس بنهاية العام الجاري.

كما تخطط لاستخدام جانب من مبلغ التمويل الذي جمعته منذ تدشينها والبالغ قدره مائة مليون دولار للبدء بفتح محطات تجارية في أواخر عام 2017 أو خلال 2018.

وقال إد دينين الرئيس التنفيذي لشركة سيلوريا "تشير توقعات المدى الطويل إلى أن تكاليفنا التشغيلية لإنتاج وقود قد تتراوح بين 15 و20 دولارا للبرميل الواحد".

وأضاف أن ذلك سيعني دولارا واحدا لغالون البنزين بأسعار اليوم وهو ما يعادل حوالي نصف تكلفة إنتاجه من النفط. وتوقع دينين أن تنتج شركته وقودا بهذا السعر بحلول عام 2021.

وذكر دينين أن شركة أرامكو السعودية مهتمة بالاستثمار في سيلوريا نظرا لعدم رضاها عن الأسعار التي حصلت عليها مقابل إمداداتها الوفيرة من الغاز الطبيعي للمستوردين.

وتابع "القدرة على تطوير تكنولوجيا يمكنها تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات أعلى قيمة كانت جذابة، ولديهم في "أرامكو" اهتمام حقيقي بهذه التكنولوجيا الجديدة".