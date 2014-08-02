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نتنياهو: لن نساوم على شرط نزع سلاح غزة

2/8/2014

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  إن الجيش الاسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة لتحقيق هدفي الحرب ألا وهما تدمير الأنفاق وتأمين الأمن لمواطني إسرائيل .

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع موشي يعالون أن نزع سلاح حماس هو الخيار الوحيد لإسرائيل دون القبول بأي مساومة في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة.

وأثنى نتنياهو على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري في تأكيدهما على ضرورة نزع سلاح غزة ، وطالب المجتمع الدولي بدعمه لهذه القضية وإنهاء ممارسات حركة حماس الإرهابية حسب وصفه.

وتأتي تصريحات نتنياهو عقب أخبار أذيعت على قنوات إسرائيلية تقول إن بعض القوات البرية الإسرائيلية بدأت الانسحاب من غزة، بينما أفاد مراسل الجزيرة أن القوات المنسحبة تعيد انتشارها في محاور أخرى من قطاع غزة ، وأضاف أن محور بيت لاهيا أكبر محور شهد تراجعا للقوات البرية الإسرائيلية.

وعلى صعيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب على غزة ، أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تحضر المفاوضات في القاهرة.

في غضون ذلك صرح مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش اقترب من استكمال تدمير الأنفاق.

ميدانياً، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ليصل عدد الضحايا منذ ساعات الفجر الأولى لنحو 75 شهيدا و100جريح بينهم عائلات بأكملها.

في حين تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ على حيفا وتل أبيب وعسقلان و بلدات إسرائيلية أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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