مقتل وإصابة 185 شخصا بانفجار بمصنع شرق الصين

المصابون بمكان الانفجار يتلقون الرعاية الأولية (رويترز)

نقلت وسائل إعلام حكومية صينية السبت عن مصادر رسمية قولها إن انفجارا بمصنع ينتج إطارات لشركات صناعة سيارات أميركية من بينها جنرال موتورز أدى لمقتل ما لا يقل عن 65 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين في أسوا حادث صناعي في البلاد خلال عام.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع حوالي الساعة 7.30 من صباح السبت في مدينة كونشان في إقليم جيانغسو بشرق الصين مضيفة أن الانفجار وقع في ورشة طلاء بالمصنع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تحقيقا أوليا أظهر أن الانفجار ناجم عن الإهمال بسبب ايقاد شعلة في غرفة بها مواد ملتهبة شديدة الاشتعال. وأضافت أن كبار مسؤولي الحزب الشيوعي في الإقليم في طريقهم لموقع الانفجار.

وأفاد موقع الشركة التابع لها المصنع على شبكة الانترنت أن المصنع الذي وقع به الانفجار يعمل به 450 عاملا.

ويعتبر سجل الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- ضعيف في مجال السلامة في أماكن العمل، وغالبا لا يحصل العمال على تدريب كاف للأمن والسلامة الصناعية لحماية أنفسهم أو غيرهم في للوقاية في حالة الحوادث الصناعية.

وأظهرت مشاهد عرضتها محطة التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من مبنى منخفض الارتفاع. كما أظهرت لقطات على الإنترنت مصابين بحروق شديدة على ما يبدو يرقدون على محفات يتم نقلهم إلى عربات إسعاف.

ورفعت سلطات الدفاع المدني بحلول منتصف يوم السبت الانقاض من مكان الحادث ولكن سيارات الإطفاء ظلت قريبة من المصنع تحسبا لتجدد اشتعال النيران أو أي طارئ آخر.

وقالت محطة التلفزيون الرسمية إنه لدى وقوع الانفجار كان أكثر من 200 عامل موجودين في المكان وإن 45 منهم لقوا حتفهم على الفور، وأضافت أن عمليات الإنقاذ تجري وأن السلطات تتأكد حاليا من العدد الفعلي للضحايا.