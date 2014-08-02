مسؤول إسرائيلي: لن نرسل مفاوضين للقاهرة اليوم

طوابير الشهداء أصبحت مشهدا متكررا ومألوفا بشكل يومي في غزة (الجزيرة)

قال مسؤول إسرائيلي طالبا عدم نشر اسمه لوكالة رويترز للأنباء إن إسرائيل لن ترسل السبت مبعوثين لمفاوضات الهدنة المتعلقة بغزة والتي ستجري في مصر كما هو مقرر متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتضليل الوسطاء الدوليين.

وأضاف "حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى تسوية".

من جهة أخرى أوقع قصف إسرائيلي السبت مزيدا من الشهداء والجرحى بمدينة رفح المنكوبة جنوبي قطاع غزة بعدما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة فلسطيني في ما يشبه إبادة جماعية للسكان. كما تواصَل العدوان على مناطق أخرى بالقطاع بعد خرق إسرائيل للهدنة وسط تقارير عن توسيع نطاق التوغل البري.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة إن من بين الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم برفح سبعة من عائلة "أبو سلمان" إثر غارة على حي تل السلطان, وسبعة أيضا من عائلة "الشاعر". كما شمل القتل الجماعي للمدنيين في رفح عائلة زعرب.

وأضافت المراسلة أن 23 استشهدوا بالقصف الجوي والمدفعي للحي السعودي، كما واستشهد عشرات آخرون أمس بأحياء أخرى بينها الشبورة, بالإضافة إلى ثلاثة مسعفين استهدفتهم قوات الاحتلال بينما كانوا في طريقهم لإجلاء مصابين.

وتتعرض رفح منذ صباح أمس لقصف جوي ومدفعي عنيف ومكثف تسبب في استشهاد أكثر من مائة شخص بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء, وتدمير كبير في البنية التحتية.

وبدأ القصف العشوائي إثر عملية لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- شرقي رفح قتل فيها جنديان إسرائيليان, وفُقد ثالث برتبة ضابط.

وقالت كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس" في بيان إنه لا توجد لديها إشارة واضحة عن مكان وجود الجندي الإسرائيلي المفقود -الذي تتهم إسرائيل حماس بخطفه- وأضافت في البيان أن الجندي ربما يكون قد قتل خلال كمين.

وكانت إسرائيل من جهتها ذكرت أن اللفتنانت هدار جولدين "23 عاما" الذي فقد الجمعة بعد أن أسره مسلحون من حماس وأعلنت بناء على ذلك انتهاء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة كان من المقرر أن يستمر لمدة 72 ساعة. وقالت إسرائيل إن حماس انتهكت الهدنة بعد وقت قصير من بدء سريانها.