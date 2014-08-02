بريطانيا تغلق سفارتها بطرابلس وتسحب دبلوماسييها

صورة أرشيفية لرفع علم بريطانيا بعد إعادة افتتاح سفارتها بطرابلس عام 2011

قال مسؤولون إن بريطانيا ستغلق سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس اعتبارا من الرابع من أغسطس وستجلي أفراد طاقمها الدبلوماسي إلى تونس بعد وصول القتال بين كتائب مسلحة متناحرة إلى المدينة.

وكانت بريطانيا من بين دول غربية قليلة أبقت على سفاراتها في طرابلس مفتوحة بعد أن أجبرت اشتباكات في الشوارع بين مليشيات منذ أسبوعين أطقم دبلوماسية أميركية وأوروبية ومن الأمم المتحدة على المغادرة.

وقال مايكل أرون السفير البريطاني في ليبيا عبر حسابه على موقع تويتر "قررنا على مضض المغادرة ووقف عمليات السفارة في ليبيا مؤقتا.. "إن خطر التضرر من تبادل إطلاق النار كبير جدا".

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أنها لن تتمكن من تقديم الخدمات القنصلية في طرابلس بعد الرابع من أغسطس عندما تتوقف أعمال السفارة.

والقتال في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي شرق ليبيا هو الأسوأ منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي وهو مما زاد من المخاوف من تحول ليبيا إلى دولة فاشلة.

وبعد ثلاث سنوات من الصراع لم تتمكن الحكومة الليبية الهشة والجيش الناشئ من السيطرة على كتائب مدججة بالسلاح لمقاتلين سابقين يرفضون تفكيكها أو تسليم أسلحتهم ويتحالفون مع قوى سياسية في البلاد.