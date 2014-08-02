المعارضة المسلحة تفتح جبهة قتال جديدة في غرب حلب

بدأت فصائل المعارضة المسلحة وأبرزها "جيش المجاهدين" في حلب زحفها للمناطق الغربية من المدينة بهدف السيطرة عليها، والتي تقع حالياً تحت سيطرة القوات الحكومية، في معركة أُطلق عليها اسم"المُغيرات صبحاً".

يأتي ذلك في أعقاب استعادة النظام المدينة الصناعية " في الخامس عشر من الشهر الماضي " وإعادة تشغيل أغلب مصانعها.

وقد أعلن "جيش المجاهدين"، أحد أبرز الفصائل الإسلامية المقاتلة في حلب، في بيان له أمس الجمعة، مع كتائب معارضة أخرى، عن بدء معركة "المغيرات صبحا" في حلب الغربية ، بهدف إخراج القوات النظامية من بوابة حلب الغربية، والسيطرة عليها ،وتشمل حلب الغربية منطقة الراشدين، الأكاديمية العسكرية، ضاحية الأسد، مدرسة الحكمة، ورواد السياحة.

وقد شهد غرب حلب ليلة السبت اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين وإحراق العديد من المباني السكنية، وانتهى اليوم الأول للمعركة بسيطرة المعارضة على مبنى الأمن العسكري في ضاحية الأسد، ومِساحات واسعة من الضاحية، غربي مدينة حلب.

وتهدف المعارضة المسلحة في الخطوة القادمة لهذه المعركة إلى الاستيلاء على الأكاديمية العسكرية ومحيطها في حي الحمدانية ، وتكمن أهمية هذه المناطق كونها طريق يربط الريف الغربي بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.

من جهتها، ذكرت الوكالة السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري قضت على من وصفتهم بالإرهابيين ودمرت أسلحتهم في خان العسل، والراشدين ، وجمعية الصحفيين ومناطق أخرى في شمال حلب وريفها.

فيما أفاد مراسل الجزيرة عن مقتل عشرين شخصاً بينهم أطباء جراء قصف قوات النظام مستشفى في بلدة حور، بريف حلب.

وكان المكتب الإعلامي لـ"جيش المجاهدين" قد بث تسجيلات مصورة على موقع التواصل "يوتيوب" يعرض استهدافهم لمواقع النظام وثكناته وقتل العديد من قواته في محيط مفرزة الأمن العسكري بحلب.