القسام: الجندي الإسرائيلي المفقود ربما يكون قتل بكمين

صورة للعسكري الإسرائيلي المفقود تداولها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي

قالت كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس" في بيان إنه لا توجد لديها إشارة واضحة عن مكان وجود الجندي الإسرائيلي المفقود -الذي تتهم إسرائيل حماس بخطفه- وأضافت في البيان أن الجندي ربما يكون قد قتل خلال كمين.

وأوضحت القسام في البيان "لقد فقدنا الاتصال بمجموعة من المجاهدين التي وجدت في هذا الكمين، ونرجّح أنّ جميع أفراد هذه المجموعة قد استشهدوا جراء القصف الصهيوني للمنطقة بما فيهم الجندي الذي يتحدث العدو عن اختفائه، على افتراض أنّ هذه المجموعة من مقاتلينا قد أسرت هذا الجندي أثناء الاشتباك".

وتابع البيان"أننا في كتائب القسام لا علم لنا حتى اللحظة بموضوع الجندي المفقود ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه".

وأردفت القسام في البيان أن "ما حدث شرق رفح فجر الجمعة هو أن قوات العدو -مستغلة الحديث عن "هدنة" وقف إطلاق النار الإنساني المفترض- توغلت ليلا بعمق يزيد عن كيلومترين في أراضينا شرق رفح، وتقديراتنا أنه جرى التصدي لها والاشتباك معها من قبل أحد كمائننا الموجودة في المكان نفسه، حيث بدأ الاشتباك حوالي الساعة السابعة صباحا أي قبل وقت دخول التهدئة المفترضة، بينما قامت طائرات العدو ومدفعيته بصب نيرانها على المدنيين بعد الساعة العاشرة صباحا، في خرق فاضح لهذه التهدئة بحجة قيام العدو بالبحث عن جندي مفقود".

من جهتها ذكرت إسرائيل أن اللفتنانت هدار جولدين "23 عاما" الذي فقد يوم الجمعة أسره مسلحون من حماس وأعلنت انتهاء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة كان من المقرر أن يستمر لمدة 72 ساعة. وقالت إسرائيل إن حماس انتهكت الهدنة بعد وقت قصير من بدء سريانها.

وصمدت الهدنة لحوالي 90 دقيقة فقط في وقت مبكر من صباح الجمعة، واستأنفت إسرائيل القصف وقال مسؤولو مستشفى إن 150 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب المئات جراء القصف الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث في بيان "عن احتمال خطف جندي إسرائيلي" خلال تدمير نفق في منطقة رفح جنوب القطاع، وأفاد لاحقا بأن العسكري هو ضابط صف يدعى هدار غودلن من لواء النخبة جيفعاتي وعمره 23 عاما.

كما دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "في أسرع وقت ممكن" و"من دون شروط"، مطالبا في الوقت نفسه بمزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي الجمعة إن هناك جهودا تبذل من أجل إعادة إقرار وقف إطلاق النار الذي انهار، وتابع مخاطبا فصائل المقاومة "إذا كانوا جادين بشأن محاولة حل هذا الموقف فإنه يجب أن يطلق سراح هذا الجندي دون شروط وفي أقرب وقت ممكن".