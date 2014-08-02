السيسي: المبادرة المصرية فرصة حقيقية لحل الأزمة بغزة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتسي (الجزيرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي في القاهرة السبت إن المبادرة التي طرحتها القاهرة تمثل "فرصة حقيقية" لإيجاد حل للقتال الدائر في قطاع غزة منذ أسابيع لكنه حذر من أن تبديد الوقت يزيد الأمر تعقيدا.

وأضاف السيسي في المؤتمر الصحفي إن "المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة التي تدور في قطاع غزة.. هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني الموجود في قطاع غزة".

وتابع "إضاعة الوقت تؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع أكثر وأكثر".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإيطالي من خلال مترجم في المؤتمر إن بلاده تدعم المبادرة المصرية واعتبرها "الإمكانية الوحيدة" للخروج من الأزمة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى ولحد الآن إلى استشهاد 1592 فلسطينيا على الأقل وجرح 8900 شخص آخرين منذ بدء القتال في الثامن من يوليو عندما أطلقت إسرائيل عمليتها المسماة الجرف الصامد لوقف ما أسمته إطلاق الصواريخ على أراضيها من القطاع الساحلي وبدأت بقصف جوي وبحري. ثم بدأ الهجوم بالدبابات والقوات البرية الإسرائيلية في القطاع يوم 17 يوليو.

واعترفت إسرائيل بقتل 63 جنديا إسرائيليا إضافة إلى ثلاثة مدنيين.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" رفضت للمبادرة المصرية قائلة إنها لا تلبي مطالبها الأساسية ومن بينها رفع الحصار عن قطاع غزة.

لكن يتوقع أن يصل للقاهرة السبت وفد فلسطيني يضم ممثلين من حماس وحركة فتح وجماعة الجهاد الإسلامي وممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية الأصغر لمناقشة المبادرة.