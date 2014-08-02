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الرئيس النيجيري يتعهد بالقضاء على بوكو حرام

2/8/2014

جدد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان تعهده بالقضاء علي جماعة (بوكو حرام) المناهضة لسياسة حكمه قريبا, خلال حملة انتخابية لحزب الشعب الديموقراطي الحاكم.

وأضاف جوناثان "إن البلاد ستكون خالية من الأوغاد قريبا، وإن الحكومة تعيد الآن بناء قوات الأمن لتمكينها من التصدي للتحديات التي تواجهها البلاد".

وكان الرئيس جوناثان قد تعهد بالقضاء علي الجماعة في تصريحات عديدة خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك فإن الجماعة قامت بأعمال عنف وصفت بغير المسبوقة خلال تلك الفترة.

واتهم جوناثان جماعة بوكو حرام بقتل 13 ألف مواطن واصابة وتشريد آلاف الأبرياء، وذلك منذ أن بدأت الجماعة تمردها شمال شرق البلاد عام 2009, متهما إياها بالمحاولة لزعزعة الاستقرار في نيجيريا والسيطرة عليها.

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