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الخطوط الاردنية تعلق رحلاتها للعراق

2/8/2014

أعلنت الخطوط الملكية الأردنية إحدى شركات الطيران الرئيسية التي ترسل رحلات للعراق تعليق جميع رحلاتها إلى بغداد لمدة 24 ساعة على الأقل لدواع أمنية.

وقال المتحدث باسم خطوط الطيران الأردنية باسل الكيلاني أن الشركة ستدرس استئناف الرحلات في المجال الجوي العراقي يوم الأحد.

وحتى وقت قريب كان لدى شركة الخطوط الملكية الأردنية شبكة من الخطوط  فوق العراق بنحو 30 رحلة أسبوعيا منها 11 رحلة تخدم بغداد في الاسبوع ورحلات إلى البصرة في الجنوب وإلى أربيل والسليمانية في المنطقة الكردية في الشمال.

وكانت الشركة قد أوقفت رحلتين أسبوعيتين إلى الموصل بعد فترة قصيرة من سقوط المدينة الواقعة في شمال العراق في أيدي مقاتلي تنظيم" الدولة الإسلامية" حزيران الماضي.

 يأتي وقف رحلات الشركة الأردنية بعد اجراء مماثل اتخذته شركات طيران كبرى (ايرفرانس – فرجين أتلانتيك – ايربرلين)  بإيقاف جميع رحلاتها إلى بغداد و عدم استخدام المجال الجوي العراقي، جراء مخاوف أمنية من الصراع الدائر بين عدة أطراف في العراق، وذلك بعد حادثة سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في 17 يونيو في منطقة حرب بشرق أوكرانيا ومقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

فيما تبقى بعض شركات الطيران ترسل رحلاتها بشكل منتظم وتلتزم بالمسارات الجوية التي تمر ضمن المجال الجوي العراقي ومن هذه الخطوط "طيران الاتحاد ، شركة كانتاس الأسترالية" .

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