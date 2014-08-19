نتنياهو يأمر بقصف غزة ويستدعي الوفد المفاوض

صورة حية للقصف الإسرائيلي على غزة (الجزيرة مباشر)

نفذت إسرائيل هجمات في قطاع غزة الثلاثاء واستدعت مفاوضيها المشاركين في محادثات في القاهرة بخصوص هدنة بعدما قالت إن ثلاثة صواريخ فلسطينية سقطت على جنوب إسرائيل قبل ساعات من الموعد المحدد لانتهاء وقف لإطلاق النار.

ورأي أحد مراسلي وكالة رويترز للأنباء طائرة اسرائيلية تطلق صاروخا شرقي مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم "أهدافا إرهابية" في القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الفريق المفاوض بالعودة إلى البلاد.

من جهتها قالت حماس إن ماتفعله إسرائيل من قصفها وخرق التهدئة هو لإجهاض المفاوضات في القاهرة. كما حملت الجهاد الإسلامي إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة وقالت إنها تتحمل كافة العواقب المترتبة على ذلك.

وكان مصدر بالحكومة الإسرائيلية قال في وقت سابق الثلاثاء إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ هجمات في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل قبل ساعات من انتهاء هدنة بين الطرفين.

وعلق مسؤول حكومي إسرائيلي "ردا على خرق حماس للهدنة فقد أمر رئيس الوزراء ووزير الدفاع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بأن تهاجم مجددا مواقع الإرهاب في قطاع غزة".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة سقطت قرب مدينة بئر السبع الإسرائيلية لكن دون خسائر بشرية.