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تمديد التهدئة ليوم إضافي وتحذيرات من تجدد العنف

19/8/2014

توصل الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة بالقاهرة لاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة 24 ساعة، تنتهي بحلول منتصف ليلة الأربعاء.

و قال رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد إنه لم يحصل أي تقدم في أي من القضايا التي يجري بحثها في المفاوضات.

وحذر الأحمد من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق خلال ال 24 ساعة الحالية .

من جانبه، قال عضو الوفد الفلسطيني عزت الرشق، القيادي في حماس، إن تعنت إسرائيل هو السبب في عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات، وأشار إلى التدخل المصري لتمديد فترة التهدئة يوما إضافيا.

في المقابل، كشف ضابط الاحتياط الإسرائيلي "روني بارط" الذي شغل منصباً كبيراً في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عن فشل واضح في آليات اتخاذ القرارات السياسية في حكومة نتنياهو، وهو ما بدا واضحاً خلال الحرب الأخيرة في غزة التي كرست نتائجُها الانتقال من فشل لآخر على حد قوله.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ناقشت احتمال الاتفاق على وقف إطلاق النار الليلة الماضية على أساس الاقتراح المصري، مؤكدة على أن نتنياهو لا يُريد أن يُظهر أي اتفاق مع حماس في غزة على أنه انتصار للحركة.

وقد عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى تل أبيب للتشاور مع قيادته السياسية، بينما يواصل الوفد الفلسطيني مشاوراته مع الجانب المصري.

وتنص بنود الاتفاق -حسب بعض المصادر- على إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف حكومة التوافق الوطني التي يقودها رامي الحمد الله.

كما ينص على فتح كل المعابر المؤدية لقطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال مواد البناء تحت رقابة دولية.

ووفق الاتفاق سيتم التدرج بتوسع مساحة الصيد البحري المسموحة للفلسطينيين من ستة أميال إلى تسعة أميال ثم إلى 12 ميلا خلال ستة أشهر.

وأضافت المصادر الفلسطينية أن الاتفاق ينص على حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة خلال مدة أقصاها عام واحد. وينص مبدئيا على إنشاء ميناء وتأجيل بحث الأمر شهرا واحدا.

ولم تبد إسرائيل التي أطلقت عمليتها العسكرية على القطاع في الثامن من يوليو رغبة قوية في تقديم تنازلات كبيرة ودعت إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع الذي يعيش فيه 1.8 مليون فلسطيني.

بدورها قالت حركة حماس إن نزع سلاحها ليس خيارا مطروحا.

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