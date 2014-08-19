تحالف دار الهندسة يفوز بعقد محور قناة السويس

جانب من عمليات الحفر (رويترز)

أعلنت مصر الثلاثاء أنه وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وأعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن فوز تحالف "دار الهندسة "شاعر ومشاركوه -السعودية- ودار الهندسة -مصر- بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس".

وأشار مميش إلى أن دار الهندسة شاعر ومشاركوه شركة مسجلة في البحرين.

وكانت مصر قد أعلنت في يناير الماضي عن فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع.

وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ حوالي 160 كلم من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

وكان مصدر حكومي أبلغ وكالة رويترز للأنباء رويترز في وقت سابق من أغسطس أن تحالف دار الهندسة فاز بالمشروع، والجيش شريك في دار الهندسة مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المصدر الحكومي "يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي".

وتدر قناة السويس إيرادات بحوالي خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.

وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن المشروع سيوفر "مليون فرصة عمل على الأقل".

وأعلنت مصر هذا الشهر خططا لإنشاء "قناة السويس الجديدة" إلي جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع وأقرب طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.