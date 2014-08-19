تجدد القتال بغزة وحماس تنفي علمها بإطلاق صواريخ

الغبار والدخان يتصاعدان من الموقع الذي استهدفه القصف الإسرائيلي (رويترز)

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إنه لا يعرف شيئا عن إطلاق أي صواريخ من غزة.

بينما قالت إسرائيل إن النشطاء الفلسطينيين أطلقوا صواريخ من غزة الثلاثاء في انتهاك للهدنة وإنها ردت بشن هجمات على غزة مما يهدد بانهيار المحادثات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار طويل الأجل.

وقال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر مفاوضيه بالانسحاب من المحادثات والعودة إلى إسرائيل. ولكن لم ترد تصريحات من إسرائيل بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة تعبر عن انهيار للمحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين لإنهاء الحرب في غزة ورسم خريطة لمستقبل القطاع.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة سقطت قرب مدينة بئر السبع الإسرائيلية لكن دون خسائر بشرية قبل ساعات من انتهاء أمد اتفاق التهدئة مع النشطاء الفلسطينيين الذي جرى تمديده الاثنين ليوم واحد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وحمل سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن التصعيد العسكري في قطاع غزة والتداعيات المترتبة عليه.

وفي حديث للجزيرة بين أبو زهري أن الغارات الإسرائيلية تهدف إلى إجهاض مفاوضات القاهرة. وذكر أن حركة حماس ليس لديها أي معلومات عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأكد أبو زهري تعثر مفاوضات القاهرة ملقيا باللائمة على تعنت إسرائيل وعدم استجابتها للمتطلبات الفلسطينية، وعدم توفر إرادة لديها للتوصل لاتفاق.

من جهته قال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو "إطلاق الصواريخ هذا انتهاك خطير ومباشر لوقف إطلاق النار. وقال متحدث عسكري إنه ردا على إطلاق الصواريخ جرت مهاجمة "أهداف للإرهابيين في أنحاء قطاع غزة".

وشاهد مراسل لوكالة رويترز للأنباء طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا شرقي مدينة غزة والدخان يتصاعد من المنطقة، بينما قال شهود آخرون إن عدة هجمات جوية وقعت في المنطقة.

وقال مسؤولو مستشفى بغزة إن طفلين أصيبا جراء القصف الإسرائيلي. وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية التي فرت من قبل من القتال وعادت إلى بيوتها قبل أيام فقط.

وكافح الوسطاء المصريون من أجل إنهاء الحرب في غزة التي تدور منذ خمسة أسابيع وإبرام اتفاق سيفتح الطريق أمام تدفق المساعدات لإعادة بناء غزة التي يسكنها 1.8 مليون نسمة حيث دمرت آلاف المنازل.

ويريد الفلسطينيون أن ترفع مصر وإسرائيل الحصار عن قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد القتلى في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان جراء الحرب بلغ 2016 شخصا معظمهم من المدنيين. في حين قالت إسرائيل إنها قتلت مئات المسلحين في غزة. كما قتل 64 جنديا إسرائيليا وثلاثة مدنيين.

وقبل التصعيد الأخير قال عزام الأحمد القيادي البارز بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لم يحدث أي تقدم حول أي نقطة في المفاوضات بسبب مماطلات إسرائيل".

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات الهدنة حذر في وقت سابق الثلاثاء من أن العنف في غزة قد يتفجر مجددا إذا انهارت المحادثات.

وتعتبر إسرائيل حماس تهديدا أمنيا شأنها في ذلك شأن مصر، وتريد ضمانات بألا يتسبب أي رفع للقيود الحدودية في إحضار الجماعة لأسلحة من الخارج.