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انهيار الهدنة والمقاومة تمطر إسرائيل بالصواريخ

19/8/2014

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا من غزة ضرب منطقة تل أبيب الكبرى الليلة في أعمق استهداف صاروخي منذ خفت حدة القتال نتيجة هدنة قبل حوالي عشرة أيام.

وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة قالت اسرائيل انه سقط في منطقة مفتوحة دون التسبب في أي خسائر، وأطلق الصاروخ بعد أول غارات جوية اسرائيلية منذ انهيار وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤوليتها عن إطلاق مجموعة صواريخ باتجاه إسرائيل كما أعلنت عن استهدافها لمطار بن غوريون بصاروخ "J80".

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن طفلة في الثانية من عمرها وامرأة لقيتا حتفهما جراء ضربة جوية إسرائيلية في غزة الثلاثاء لتكونا أول القتلى الفلسطينيين في القطاع بعد انهيار هدنة في وقت سابق الثلاثاء.

وقال الفلسطينيون إن اسرائيل نفذت 35 غارة جوية أصابت إحداها منزلا في مدينة غزة وقتل المرأة والطفلة.

من جهتها قالت اسرائيل إنها أمرت بغارات انتقامية بعدما انتهك نشطاء غزة هدنة بإطلاق صواريخ على إسرائيل. وكان من المقرر أن ينتهي أجل وقف إطلاق النار الساعة 12:00 بتوقيت فلسطين.

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