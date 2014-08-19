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الولايات المتحدة تحظر الطيران فوق الأجواء السورية

19/8/2014

حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على جميع شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق سوريا، واعتبرت أن الصراع المسلح المستمر في سوريا والوضع الأمني المضطرب يشكلان تهديدا محتملا وصفته بالخطير على الطائرات المدنية.

وجاءت الخطوة في أعقاب تحديث التقييمات بشأن مخاطر الطيران في مناطق الصراع بالشرق الأوسط.

وأضافت إدارة الطيران الأمريكية أن جماعات من المعارضة المسلحة حذرت شركات الطيران من تسيير رحلاتها إلى سوريا أو عبرها، متوعدة بإمكانية استهدافها.

لكن إدارة الطيران الأمريكية استثنت من الحظر الرحلات التي يجري تشغيلها بإذن من الحكومة الأمريكية والطائرات المسجلة في الولايات المتحدة التي تشغلها شركات طيران أجنبية.

يشار إلى أن قرار الحظر الحالي هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر، حيث صدر قرار مماثل يمنع الطيران الأمريكي من استخدام الأجواء العراقية لدواعٍ أمنية.

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