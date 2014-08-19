المليشيات تقصف وسط طرابلس بالصواريخ

أحد المسلحين التابعين لإحدى المليشيات المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)

أطلقت مليشيا ليبية صواريخ على منطقة راقية في العاصمة طرابلس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء لتقترب المعارك الضارية بين المليشيات المتناحرة من قلب العاصمة بعد تعرض إحدى المليشيات لقصف جوي.

وتعاونت مليشيات ليبية للإطاحة بمعمر القذافي لكن سرعان ما نشب الصراع بينها لتشيع الفوضى في البلاد وتثور المخاوف من احتمال أن تصبح ليبيا دولة فاشلة تزعزع استقرار شمال وغرب أفريقيا.

وقال ضابط كبير يتبع اللواء السابق خليفة حفتر لوكالة رويترز للأنباء إن قوات جوية موالية لحفتر هي المسؤولة عن ضربات استهدفت مليشيات ذات توجه إسلامي في العاصمة طرابلس الاثنين بعد قتال استمر عدة أسابيع للسيطرة على العاصمة ومطارها.

وبعد ساعات من حلول الظلام قال سكان إن مجهولين أطلقوا صواريخ جراد على منطقتي الأندلس وقرقارش وهما من أرقى أحياء العاصمة طرابلس مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص. وقال مسؤول بوزارة الصحة إنه ليست لديه معلومات عن أعداد الضحايا.

وتقع البورصة الليبية ومقاه أنيقة ومنافذ لبيع علامات تجارية عالمية أجنبية في الحيين اللذين كانا يضجان بالحياة حتى وقت قريب.

وقال سكان إنه بالإمكان سماع دوي القصف في أجزاء أخرى في العاصمة الواقعة على البحر المتوسط بعد توقف القصف صباح الثلاثاء. ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

وصعدت الضربات الجوية الصراع بين مليشيات متشددة وقوات أخرى وكذلك بين مليشيات من المدن المختلفة تسعى جميعها لحصة من السلطة والغنائم.

ولا تسيطر الحكومة المركزية على طرابلس ويعمل معظم المسؤولين من مدينة طبرق في أقصى الشرق حيث انعقد البرلمان الجديد هربا من القتال في شوارع طرابلس وبنغازي أكبر مدينتين في ليبيا.

ولا تملك حكومة ليبيا الضعيفة جيشا وطنيا عاملا وتعتمد على المليشيات لحماية المنشآت العامة. وعلى الرغم من أن الدولة تصرف أجورا للمليشيات وتوفر لها زيا إلا أنها فعليا أكثر ولاء لقادتها وللبلدات التي جاءت منها مثل مصراتة والزنتان.

ومما فاقم الموقف في طرابلس وقوع مواجهة منفصلة بين قوات حفتر ومليشيا إسلامية في مدينة بنغازي في شرق البلاد.