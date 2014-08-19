القوات العراقية تفشل باستعادة تكريت

جنود عراقيون من المشاركين في الحملة (رويترز-أرشيف)

قال ضباط في غرفة العمليات إن القوات العراقية أوقفت تقدمها من أجل استعادة تكريت الثلاثاء بسبب المقاومة الشرسة من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية.

وأضاف أن القوات العراقية تعرضت لنيران كثيفة بالمدافع الرشاشة وقذائف المورتر جنوب تكريت في حين أن الألغام المزروعة على الطريق في الغرب ونيران القناصة قوضت أي جهود للاقتراب من المدينة التي حاولت القوات استردادها عدة مرات دون أن تحرز أي تقدم يذكر.

وقال سكان في وسط تكريت عبر الهاتف لوكالة رويترز للأنباء إن مقاتلي الدولة الإسلامية يسيطرون بثبات على مواقعهم وينظمون دوريات في الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأوقفت القوات العراقية الهجوم الذي لم يستمر طويلا الثلاثاء لاستعادة تكريت مسقط رأس صدام حسين بسبب مقاومة شرسة من جانب مقاتلي الدولة الإسلامية الذين هددوا أيضا بمهاجمة الأميركيين "بأي مكان".

وكانت أنباء قد وردت أنه بفضل الدفعة المعنوية التي نتجت عن استعادة السيطرة على سد إستراتيجي من تنظيم الدولة الإسلامية -بدعم جوي أميركي- وبعد انتكاسات متواصلة على مدى شهرين متتاليين تقدمت وحدات من الجيش العراقي تدعمها مليشيات موالية صوب وسط تكريت التي تبعد 130 كلم شمال بغداد.

سد الموصل الذي استعادته البشمركة من تنظيم الدولة الإسلامية (الجزيرة)

لكن ضباطا في غرفة عمليات القوات العراقية قالوا بحلول ظهر يوم الثلاثاء ان التقدم توقف.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية ركز على الاستيلاء على أراض وأعلن قيام الخلافة في المساحات التي سيطر عليها في سوريا والعراق وذلك على النقيض من تنظيم القاعدة الذي انشقت الدولة الإسلامية عليه.

وحذرت الدولة الاسلامية الأميركيين في مقطع فيديو نشر بالإنجليزية على الإنترنت من أنها ستغرقهم جميعا في الدماء إذا أصابت الضربات الجوية الأميركية مقاتليها.

من جهة أخرى وفي جنيف قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ستبدأ تنفيذ عملية كبرى لتقديم المساعدات لأكثر من نصف مليون عراقي نزحوا عن ديارهم بسبب القتال في شمال العراق.

وأضافت مفوضية اللاجئين إن جسرا جويا سيبدأ الأربعاء إلى إربيل عاصمة إقليم كردستان لنقل خيام وإمدادات أخرى من ميناء العقبة الأردني.

وقال ادريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية إن هذا الجسر ستتبعه قوافل برية من تركيا والأردن وشحنات بحرية من دبي عن طريق إيران خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "هذه حملة مساعدات كبيرة جدا جدا ومن المؤكد أنها من أكبر الحملات التي أتذكرها منذ فترة. هذه أزمة إنسانية كبرى وكارثة، وتأثيراتها مستمرة على كثيرين".