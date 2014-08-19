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اعتقالات في صفوف محتجين على الحكومة بباكستان

19/8/2014

اعتقلت الشرطة الباكستانية نحو 150 شخصاً من أنصار عمران خان وطاهر القادري المعارضين لحكومة نواز الشريف، في إقليم البنجاب الليلة الماضية.

وتسعى الاحتجاجات المتواصلة منذ خمسة أيام إلى إسقاط رئيس الوزراء نواز شريف على خلفية اتهامه بتزوير الانتخابات والفساد الحكومي

وحذر خان من أنه سيقود المحتجين في العاصمة إسلام آباد إلى المنطقة الحمراء، التي تقع بها مؤسسات حكومية كبرى وسفارات غربية، في إطار توسيع رقعة الاحتجاجات.

 كما أعلن أن حزبه، ثالث أكبر حزب في البرلمان بواقع 34 مقعداً، سيستقيل من الجمعية الوطنية و مجالس جميع الأقاليم باستثناء مجلس إقليمي واحد.

بينما أعلن الإمام القادري أنه سيجتمع مع أنصاره لمناقشة ما إذا كان سينضم لمسيرة خان، إذ أن كل من خان والقادري قادا احتجاجين منفصلين نظرا لتبني كل منهما خططا مختلفة لما سيحدث في حالة استقالة شريف.

في المقابل، شددت الحكومة من إجراءاتها الأمنية في المناطق المستهدفة من قبل المعارضة ، مطوقة الشوارع  بحاويات شحن وأسلاك شائكة، ونشرت عدداً كبيرا من شرطة مكافحة الشغب.

وتقدر الشرطة الباكستانية عدد المشاركين في الاحتجاجات على الحكومة بنحو 55 ألف شخص.

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